В Кремле выбрали главную новогоднюю елку страны

Главной елкой Кремля в 2021 году станет ель из подмосковного города Щелков, дерево выбрали из нескольких десятков «участников», рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

«В этом году Соборную площадь Московского Кремля украсит ель, найденная в деревне Новопареево городского округа Щелково», – цитирует Крылову ТАСС.

Возраст дерева – 90 лет, оно достигает в высоту 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, размах нижних ветвей – около 10 метров. Дерево спилят и доставят в Кремль в середине декабря.

Крылова отметила, что каждый год управление делами президента проводит поиски главного символа Нового года, в 2021 году они проводились несколько месяцев.

«Отбор проходит в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид», – указала представитель управления.