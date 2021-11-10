 

В России снизилось число сторонников декретных отпусков для женщин

10.11.2021, 12:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большинство россиян считает, что брать декретный отпуск для ухода за ребенком должны женщины. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Работы.ру” среди более шести тысяч человек со свей России.

Однако если годом ранее так считали 52%, то в настоящее время данной позиции придерживаются лишь 38% опрошенных. При этом 47% респондентов считают, что вопрос ухода в декретный отпуск должен обсуждаться в семье. Еще 14% россиян убеждены, что уходить с работы должен супруг с меньшим уровнем дохода, сообщает RT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / «Задержали жертву, а не преступников»

12.11 / Ученые рассказали о состоянии здоровья людей через два месяца после лечения COVID-19 в больнице

21.10 / Внучка европейского министра отреклась от семьи, посмотрев мультфильм «Маша и Медведь»

21.11 / “Знание биоразнообразия – необходимый элемент”: Российские ученые нашли новый вид червей

23.10 / «Никто не должен быть несчастен»

12.04 / Кравчук сменит Зеленского на посту президента?

05.06 / Мнение: Уголок капитализма в СССР

03.07 / Собянин: ежедневно вакцину от коронавируса получают 60-70 тысяч человек

21.05 / От принцессы Дианы до Мелании Трамп: прически принцесс и первых леди, которые не выходят из моды

08.11 / Риск развития атеросклероза у пациентов с ВИЧ увеличивается на 20% каждые 5 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика