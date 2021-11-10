Свыше трети россиян заявили о недоверии к полиции

Большинство россиян доверяют работникам полиции в своем регионе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню полиции.

Итоги исследования показали, что правоохранителям в той или иной степени доверяют 57% респондентов. Однако более трети (35%) опрошенных сообщили о недоверии к стражам порядка, а еще 8% граждан затруднились дать однозначный ответ. Аналитики также выяснили, что больше всего россияне доверяют транспортным полицейским, сотрудникам дежурных частей и участковым, сообщает РИА ФАН.