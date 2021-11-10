 

Свыше трети россиян заявили о недоверии к полиции

10.11.2021, 12:42, Разное
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Большинство россиян доверяют работникам полиции в своем регионе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню полиции.

Итоги исследования показали, что правоохранителям в той или иной степени доверяют 57% респондентов. Однако более трети (35%) опрошенных сообщили о недоверии к стражам порядка, а еще 8% граждан затруднились дать однозначный ответ. Аналитики также выяснили, что больше всего россияне доверяют транспортным полицейским, сотрудникам дежурных частей и участковым, сообщает РИА ФАН.



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