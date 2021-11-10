Польша пригрозила Белоруссии полностью закрыть движение через границу

Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия движения через белорусско-польскую границу, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер порталу Wirtualna Polska.

«В дальнейших сценариях учитывается полное закрытие границы с Белоруссией. Мы направляем информацию властям Белоруссии о том, что возможно, если они не прекратят свои действия», – передает его слова РИА «Новости».

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.

Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.