 

Польша пригрозила Белоруссии полностью закрыть движение через границу

10.11.2021, 12:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВаршава предупредила Минск о возможности полного закрытия движения через белорусско-польскую границу, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер порталу Wirtualna Polska.

«В дальнейших сценариях учитывается полное закрытие границы с Белоруссией. Мы направляем информацию властям Белоруссии о том, что возможно, если они не прекратят свои действия», – передает его слова РИА «Новости».

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.

Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.



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