Ученые выяснили, насколько заразны вакцинированные от COVID-19

В американском издании The Atlantic опубликовали новую информацию о том, что группа исследователей считает, что вакцинированные против коронавируса люди, разносят вирус реже, чем те, кто не привился. Эксперты полагают, что у привитых людей частицы вируса менее заразны.

Из информации Центра контроля и профилактики заболеваемости США известно, что на каждого инфицированного COVID-19 привитого американца приходится 6 людей непривитых. Специалисты считают, что, учитывая одинаковую вирусную нагрузку, существуют подозрения того, иммунизированные и невакцинированные люди разносят вирус одинаково.

Исследователи подчеркнули, что у привившихся граждан частицы вируса считаются менее заразны, так как покрываются формирующимися в носоглотке антителами. Специалисты из Нидерландов выяснили, что в привитых семьях наблюдают понижение передавания вируса на 63%. Но пока доктора из разных стран не заявляют о том, что вакцинированные и непривитые считаются одинаковыми участниками эпидемиологического процесса. На сегодняшний день известно только то, что передача вирусных частиц выполняется в обе стороны.

При этом исследователи напоминают, что вакцинация – единственный способ, чтобы защититься от тяжелой формы коронавируса. Люди, которые прошли полный курс иммунизации, не должны игнорировать меры профилактики. Стоит соблюдать масочный режим и проходить своевременную ревакцинацию.

Источник: inosmi.ru