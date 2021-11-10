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В России могут ограничить выдачу кредитов

10.11.2021, 12:20, Новости
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В Госдуме планируют ввести ограничения на оформление кредитных карт. Ко второму чтению готовится законопроект, позволяющий Центробанку вводить лимиты на выдачу кредиток.

Сегодня они являются самой популярной формой выдачи необеспеченных кредитов. Обзоры карт крупнейших российских банков и отзывы о них можно прочитать на Meta.ru. Именно кредиты без обеспечения, по мнению экспертов, являются наиболее рискованными как для банков, так и для самих заёмщиков. Если клиент не сможет вернуть долг, организации будет трудно возместить убытки.

В 2021 году объём выдачи потребительских кредитов увеличился на 5,2%. При этом больше трети заёмщиков на погашение долга перед банком тратят 80% своих ежемесячных доходов, что не является нормой.

Ограничение кредитования, по мнению представителей Центробанка, поможет навести порядок на рынке. Если организация введёт лимиты, то банковские и микрофинансовые учреждения должны будут соблюдать требования. В обратном случае они понесут ответственность.

При этом уточняется, что нововведения, предложенные Госдумой, не затронут ипотеку, ссуды на развитие бизнеса, участие в долевом строительстве, а также займы под залог имущества.




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