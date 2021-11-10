 

В России суточная смертность от COVID-19 установила новый рекорд. Предыдущий продержался 24 часа

10.11.2021, 11:58, Новости дня
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Сегодняшний показатель смертности стал рекордным для страны с начала эпидемии. Предыдущий максимальный показатель умерших был зафиксирован накануне, 8 ноября – 1211.

С 25 октября в России ежедневно умирает не менее 1,1 тыс. больных с COVID-19.

Во вторник больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (98) и Санкт-Петербурге (82). Столица страны является регионом с наибольшим числом смертей среди инфицированных – 32 305.

Всего с начала эпидемии от этой болезни умерло 250 454 россиянина, зафиксировано 8,91 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет почти 1,3 млн россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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