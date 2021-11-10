Без ограничений заболеваемость COVID-19 в Украине увеличится втрое – ВОЗ о протестах антивакцинаторов

Хабихт комментировал протесты против вакцинации от COVID-19. Он отметил, что демонстрации являются нормальной частью демократического общества.

“То, что люди не боятся высказаться – хороший знак. Но люди должны понять: а против чего они протестуют? Если мы посмотрим на ограничения, которые внедрили в последние недели [в Украине], то они очень похожи на те, что есть в других странах, и они вполне обоснованы с точки зрения общественного здоровья, распространения болезни и стресса в больницах, – добавил представитель ВОЗ. – Демократия – это хорошо. Но эпидемиологические данные показывают, что нас ждет очень тяжелая волна заболеваемости. Если мы не будем налагать никаких ограничений, то совокупное количество случаев заболевания увеличится в три раза, и следующие три месяца мы увидим много человеческих трагедий. И люди, выражающие свое несогласие, должны подумать об этом тоже. Нас может ждать очень тяжелая зима. Ограничения, которые мы имеем, обоснованы”.

Хабихт сказал, что, по информации ВОЗ, в Украине 70–80% населения в возрасте 60+ не вакцинировано от коронавируса, а в октябре в этой возрастной группе каждый третий не знал, где ему привиться.

“Кроме дискуссии о сертификатах нам нужно сосредоточиться на увеличении уровня вакцинации, чтобы спасать жизнь. Есть люди, которые хотят прививаться, но не имеют информации, как получить вакцину. Важно сосредоточиться на этой категории общества как приоритете номер один”, – добавил представитель ВОЗ.

Контекст:

Акция антивакцинаторов прошла в Киеве 3 ноября. По оценкам “Бабеля”, в марше принимали участие около 1 тыс. участников, которые заблокировали ряд улиц в центре столицы. Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал митинг насмешкой над медицинскими работниками.

“Любой антивакцинаторский дух сразу исчезает в реанимациях, когда человек попадает в больницу. Поэтому надо думать, что говорить и что делать”, – почеркнул он.

Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что участники акций в Украине и в Молдове были с плакатами одинакового дизайна.

Посольство США сообщало, что акция против вакцинации, которая прошла в Киеве 3 ноября, не защищает интересов украинцев, а ее месседжи совпадают с российскими. В дипмиссии отметили, что протест с такими же плакатами состоялся в Кишиневе (Молдова) и эта группа противников вакцинации распространяет антивакцинаторские месседжи и в социальных сетях в Украине, Молдове и странах Балтии.

О том, что спецоперацию против вакцинации от COVID-19 в Украине проводит Россия, заявляли 28 октября в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6 млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.

По данным Минздрава, вакцинация от коронавирусной инфекции спасла в Украине уже 6 тыс. жизней.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—