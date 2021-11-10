Более 78% украинцев заключили декларации с семейными врачами – Ляшко

Об этом 10 ноября во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За последние три месяца миллион украинцев впервые выбрали врача, который предоставляет первичную медицинскую помощь. Наибольший процент пациентов с декларациями – в Киевской области, более 95%; в Хмельницкой области – более 99%, во Львовской – более 90%”, – сказал глава Минздрава.

Контекст:

В апреле 2018 года в Украине началась медреформа. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Каждый пациент может подписать документ с одним доктором, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и давать направления к профильным специалистам. В его обязанности также входят профилактика заболеваний, вакцинация, выдача медицинских справок, больничных листов и рецептов на лекарства.

По состоянию на конец 2020 года, по данным “Укринформа”, декларации подписало более 30 млн украинцев.

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