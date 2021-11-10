Мнение: «Решил пугнуть бутылочкой»

Восстанавливаем хронику стычки в Новых Ватутинках.



Заключительная часть конфликта, из-за которого Новые Ватутинки стали новостью недели

День народного единства в новомосковских Новых Ватутинках омрачился поножовщиной, и социальные сети стремительно накрыла информационная лавина о нападении «четверых кавказцев» на мужчину с ребенком. В скандальную историю в тот же день оказались вовлечены топовые ньюсмейкеры. Оперативно среагировала глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, которая в своем телеграм-канале написала: «Все эти приезжие и лица кавказской национальности допрыгаются…» И пригрозила: «Вам покажут, кто в этом доме хозяин».

Тут уже и глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился: мол, мы кавказцы — граждане России, «…не приезжие. Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда!». И посоветовал Симоньян «проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме». Вслед за чеченским главой к критике Симоньян подключился весь северокавказский сегмент пользователей соцсетей. Имели место и прямые нападки. И уже на следующий день Кадыров поправился, написав о телефонном разговоре с Симоньян: «Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание — один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет… И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ — это прекрасный край…»

К тому времени участники инцидента уже были задержаны.

Были установлены личности троих подозреваемых: ими оказались

братья Гасановы,

17-летний Эльхан,

19-летний Фарамаз

и 21-летний Эльджан.

Все они граждане России, после совершеннолетия получили российские паспорта, потому что их мама — гражданка России.

Четвертый подозреваемый — 18-летний Араз Мусаев, гражданин Азербайджана.

Потерпевшими оказались

31-летний Александр Жиловников

и 24-летний Никита Уткин.

Именно они и распространили информацию о том, что один из нападавших был вооружен ножом, — и именно эта деталь стала определяющей в квалификации преступления, вменяемого теперь Гасановым и Мусаеву.

К понедельнику Александр Жиловников и Никита Уткин стали знаменитыми на всю страну. Оба парня не скупились на интервью.

Однако между тем, что они говорили, и тем, что зафиксировали камеры видеонаблюдения на месте события, записи с которых начали просачиваться в интернет, обнаружились явные нестыковки.

Тем не менее благодаря свидетельствам потерпевших и видеозаписям мы сегодня можем восстановить хронику развития событий в тот злополучный день 4 ноября.

Выяснилось, что в тот день Александр Жиловников пришел к бывшей супруге, чтобы забрать сына четырех с половиной лет на прогулку. Вместе с ними на прогулку отправился и друг Жиловникова — Никита Уткин.

Вместе они зашли в магазин, потому что «ребенок попросил воды». Заодно купили и пиво. Вскоре у мужчин завязалась «словесная перепалка» с двумя прохожими. Как говорит Жиловников в интервью телеканалу «Звезда», прохожие были «нерусской внешности, на это акцент не делаем». Перепалка переросла в драку два на два.

Жиловников указывает, что именно в этот момент один из драчунов достал нож и начал угрожать. А «второй фигурант тронул ребенка по щеке, не сильно, я так понимаю, но ребенок заплакал». Жиловников, с его слов, дал решительный отпор нападавшим: «…решил пугнуть бутылочкой». (В версии подозреваемых братьев Гасановых Александр Жиловников бросил бутылку с пивом в младшего из братьев.)

Жиловников продолжает свой рассказ:

«Мы пошли домой. Но через двадцать минут мы вернулись в другой магазин. Встретились на пешеходном переулке. Они нас узнали, мы их узнали. Без слов они начали на нас бежать. Товарищ побежал в магазин за помощью. Я побежал вдоль проспекта».

Вот в репортаже «Вестей» от 7 ноября о ноже в руках нападавших говорят уже и сотрудники того самого магазина: «Мужик зашел с ножом, после него еще двое зашли».

Однако запись с камер магазина зафиксировала интересный момент: первым в магазин забежал Никита Уткин, и именно у него в руках был какой-то предмет, который сотрудникам магазина показался ножом.

Судя по этой видеозаписи, Никита Уткин никого о помощи не просил, в полицию не звонил. А спрятался за стеллажами, а убедившись, что его преследователи ушли, тоже последовал на улицу.

Почему Уткин не позвонил в полицию? Возможно, потому, что всего за полторы недели до этого на сайте «Петровка, 38» появилось сообщение, что он, Никита Уткин, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, с него взята «подписка о невыезде и надлежащем поведении».

Что произошло дальше, хорошо известно. По личному поручению главы СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о хулиганстве было переквалифицировано в дело о покушении на убийство. И с учетом того, что даже федеральные телеканалы сегодня акцентируют внимание зрителей на том, что братья Гасановы — «уроженцы Закавказья», расследование и суд будут скорыми. И братья Гасановы, как и их азербайджанский друг Араз Мусаев, будут сурово наказаны. Не за хулиганство, состав которого тут очевидно присутствует, а именно за «покушение на убийство».

«Новая газета», № 127 от 10 ноября 2021

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