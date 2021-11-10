 

Учится в элитной школе и удивляет пением: как живет повзрослевшая дочка Юлии Началовой

10.11.2021, 11:48, Разное
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Знаменитая певица Юлия Начало ушла из жизни в 2019 году – тогда звезде было всего 38 лет. Ее единственная дочка Вера рано потеряла маму и приняла заботу отца, спортсмена Евгения Алдонина. Сейчас наследнице звезды 14 лет: девушка уже делает успехи в музыкальной карьере и удивляет фанатов схожестью со знаменитой родительницей.

О том, что мамы больше нет в живых, 12-летняя Вера узнала самой последней. Юлия не хотела, чтобы дочка знала о ее ухудшающемся состоянии. Трагическую новость девочке сообщил отец по дороге из аэропорта – наследница певицы тогда только вернулась из путешествия. Не так давно в программе “Док-ток” Вера рассказала, что старалась держаться изо всех сил на похоронах матери.

Потеряв родительницу, девочка оказалась под присмотром бабушки и дедушки по линии мамы. Таисия Николаевна и Виктор Васильевич души не чают в любимой внучке и полностью посвящают себя ее воспитанию. По словам Началовых, они стараются не травмировать внучку трагическими воспоминаниями и всеми силами пытаются жить дальше.

Сейчас Вера – девятиклассница. Девушка учится в дорогой столичной школе, один год обучения в которой обходится примерно в 800 тысяч рублей. Несмотря на то, что наследница певицы живет с бабушкой и дедушкой, она не теряет связь с отцом. Евгений, который давно обзавелся новой семьей, уделяет много времени дочке от Началовой.

Многие поклонники пророчат Вере большое музыкальное будущее. Дочь звезды уже успела обзавестись несколькими престижными наградами. Большинство фанатов узнают в Алдониной любимую покойную исполнительницу: наследница напоминает маму не только внешне, но и голосом. А 7 ноября Вера удивила общественность, выступив вместе с Александром Панайотовым на музыкальном шоу “Дуэты”. Алдонина и Панайотов исполнили знаменитую песню Началовой “Герой не моего романа” и растрогали не только ведущих, то и огромное количество зрителей.



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