Мнение: Курды и американо-российские гарантии

Командующий SDF Мазлум Абди о гарантиях полученных курдами Рожавы от США и РФ.

Аль-Монитор: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь угрожает начать еще одну военную операцию против Сирийских демократических сил на северо-востоке Сирии, и ежедневно в средствах массовой информации появляются предположения о том, где и когда может произойти еще одно турецкое вторжение. Вы верите, что Эрдоган последует за его угрозами? Он определенно всегда так поступал в прошлом.

Эрдоган всегда искал поддержки у международных игроков, прежде чем предпринять здесь военную интервенцию. Он угрожал и продолжает угрожать. Он настаивает, что вмешается, и будет продолжать настаивать. Тем самым он хочет подготовить почву для операции. Однако сейчас ситуация на северо-востоке Сирии изменилась. Баланс изменился. В прошлых случаях между Турцией и международными державами не было обязывающих соглашений. Ни до нападения [октябрь 2019 г.] на Рас аль-Айн, ни до [январь 2018 г.] нападения на Африн. Но сейчас есть два соглашения: соглашение между Эрдоганом и Владимиром Путиным, подписанное в Сочи, и соглашение, подписанное между США и Турцией в Анкаре [после турецкой операции «Весна мира» в октябре 2019 года против сирийских демократических сил]. На мой взгляд, Эрдоган не сможет пойти на такой шаг, если Турция не получит одобрения ни России, ни США. И, насколько мне известно, такого одобрения нет.

Аль-Монитор: Предоставляли ли вам такие гарантии Россия и США?

Да. Соединенные Штаты дали нам такие заверения. Они были переданы нам официально. Соединенные Штаты заявили, что они против любого нападения Турции на нас и не примут его. Официальные лица США, с которыми мы говорили, также напомнили о существующих санкциях Конгресса против Турции [в связи с приобретением ею российских ракет С-400]. Они сообщили нам, что во время последней встречи между Эрдоганом и президентом Джо Байденом [на полях саммита G20 в Риме] Эрдогану сказали, что Соединенные Штаты не допустят никаких нападений на нас.

Русские также сказали нам, что они не заключали никаких сделок с Турцией. Однако они сказали, что поддерживаемые Турцией силы [Сирийской национальной армии] могут атаковать нас, а не турецкие вооруженные силы как таковые. Они на самом деле назначили нам свидание. Они должны были атаковать нас сегодня, но ничего не произошло.

Аль-Монитор: Где они должны были атаковать?

В районах Таль-Рифат, Рас-эль-Айн и Таль-Абьяд. Как я уже сказал, турецкое нападение в нынешних обстоятельствах маловероятно. Кроме того, русские сказали нам, что они сказали туркам, что они не примут нападения на нас. Однако они не могут определить, что могут сделать поддерживаемые Турцией силы. Они сказали, что не примут и их нападение. Но еще неизвестно, что произойдет на практике.

Аль-Монитор: Вы хотите сказать, что они не так твердо противостоят Турции, как американцы?

Вовсе нет. Это очень важный момент и требует должного разъяснения. Русские заявили, что не может быть и речи о том, чтобы они позволили Турции атаковать, но что поддерживаемые Турцией группы повстанцев могут напасть на нас без разрешения Турции. Но мы считаем, что поддерживаемые Турцией повстанцы никогда не предпримут никаких атак, если Турция не будет напрямую вовлечена.

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Аль-Монитор: Искренне ли русские в своих посреднических усилиях? Или они просто хотят, чтобы вы капитулировали, чтобы получить львиную долю нефтяного пирога от режима, как утверждают некоторые?

У нас хорошие отношения с Россией. Последние два года мы сотрудничаем на местах в рамках [Сочинского] соглашения. Без России эту проблему не решить. Я считаю, что Россия могла бы действовать более активно и оказывать большее давление на режим.

Аль-Монитор: Почему нет?

Мы задаем им тот же вопрос.

Где на этой картинке изображен Иран? В конце концов, Иран является важным игроком в Сирии и, как и Турция, сопротивляется любым политическим уступкам курдам. Разве они не должны быть частью решения?

Россия находится здесь по официальному приглашению правительства в Дамаске. На мой взгляд, роль России является определяющей. И я верю, что Россия вернется к нашему видению вещей. У них нет другого выбора.

Но у России также есть отношения с Турцией. Это должно держать Турцию на плаву, особенно в Идлибе. И, как вы хорошо знаете, много говорят о том, что Турция пойдет на уступки России по Идлибу в обмен на уступки России в отношении вас.

Я не верю, что это возможно. Вот в чем разница сегодня. Россия не хочет, чтобы территория Сирии была оккупирована Турцией. Фактически, это то, что русские сказали нам о том, что они сказали Турции.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/11/syria-kurdish-commander-assured-washington-turkey-wont-invade-again#ixzz7Blfe1eBf – цинк

В целом, это означает, что курды уверены, что желаемая Турцией сделка по размену части Идлиба на кусок Рожавы так и не была заключена. Впрочем, стоит помнить, что в свое время курды были уверены, что у них есть гарантии, что Эрдоган не нападет на Африн.



Полевые командиры СНА обсуждают возможные сценарии наступления на курдов.

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