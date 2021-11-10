 

Захарова резко ответила на обвинения Польши в миграционном кризисе

10.11.2021, 11:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОбвинения Польши в якобы причастности РФ к миграционному кризису на границе с Белоруссией уже переходят всякие границы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации… Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать», – сказала она в программе «Соловьев Live».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность в том, что происходящие на польско-белорусской границе события – часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.

Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.



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