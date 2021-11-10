Правительство поддержало законопроект о региональной власти

Правительство поддержало законопроект о региональной власти с учетом замечаний.

Отзыв размещен на сайте Госдумы. В документе говорится, что правительство РФ рассмотрело законопроект, подготовленный с целью развития «норм о единой системе публичной власти».

Кабмин «поддерживает законопроект при условии учета прилагаемых замечаний».

Указывается, например, что положения законопроекта, касающиеся установления региональных налогов и сборов, следует синхронизировать с положениями Налогового кодекса, исключив положения о региональных сборах и об установлении законами субъектов РФ порядка взимания налогов и сборов.

Ранее политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал главную цель законопроекта о региональной власти в России.