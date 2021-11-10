 

В РФ выявили 38 тыс. случаев коронавируса за сутки

10.11.2021, 11:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа минувшие сутки в РФ выявили 38058 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 38 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3927, Санкт-Петербурге – 2942, Московской области – 2649.

Всего в стране выявлено 8 911 713 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 1239 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 250 454 человека.

За последние сутки в РФ полностью выздоровели 34 565 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 654 161 человека.

Накануне, 9 ноября, в России выявили 39160 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1102.



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