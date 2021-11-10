 

Медики: Изменение цвета языка может указывать на дефицит B12

10.11.2021, 11:20, Разное
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Специалисты сообщают, что нехватка витамина B12 приводит к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому важно вовремя выявить его дефицит. Медики объяснили, что форма и цвет языка могут сигнализировать о проблеме.
Язык считается маркером общего состояния здоровья человека и часто помогает указать на дефицит витамина B12. «Зубчатый» язык говорит об основном заболевании, таким как гормональный дисбаланс или дефицит витаминов. У людей с такими болезнями можно заметить рябь по бокам языка или вмятины. Такой язык появляется, когда организму не хватает минералов и витаминов, особенно группы B, что ведет к увеличению языка. Нехватка питательных компонентов, которая вызывает формирование зубчиков на языке, включает рибофлавин и витамин B12.

Признаком проблемы дефицита железа и B12 может быть и воспалительный процесс языка, при котором мышца будет опухшей, красной и болезненной. Компонент также нужен для правильной неврологической функции, а низкие его показатели могут иметь различные эффекты. Ранняя симптоматика нехватки витамина может включать спутанность сознания, перемены настроения и головную боль.

Прочие сигналы могут появляться из-за повреждения нервов тала. Возникает необъяснимая слабость, неуклюжесть, покалывание ног или рук. Очень уязвимы к дефициту B12 веганы, но проблема может обнаружиться и в пожилом возрасте, что связано с тем, что в процессе старения сокращается производство кислоты в желудке, которая нужна для поглощения B12.

Источник: ufatime.ru



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