УН – СНБО Украины пока не решил, стоит ли расширять «словарь российской пропаганды»

Совет национальной безопасности и обороны Украины не ответил, будет ли он в будущем дополнять так называемый словарь российской пропаганды. В ведомстве на запрос «Украинских новостей» также не пояснили, предполагается ли разработка подобных документов для «других тоталитарных стран мира».



Reuters

Совет национальной безопасности и обороны Украины отказался сообщить, планируется ли в будущем дополнение или уточнение «Глоссария названий, терминов и словосочетаний», а также предполагается ли разработка «словарей пропаганды» «других тоталитарных стран мира» — Белоруссии, КНДР, Сирии и других. Об этом говорится в ответе СНБО на информационный запрос «Украинских новостей».

«Проанализировав вопрос вашего запроса, отмечаем, что он не содержит просьбы о получении отражённой и задокументированной аппаратом СНБО Украины информации, поэтому не является запросом на публичную информацию.

Для ответа на запрос о получении публичной информации распорядитель не должен создавать новую информацию (готовить аналитические материалы и т.п.)», — сказано в ответе.

Как напоминает издание, ранее Центр противодействия дезинформации, не так давно созданный при СНБО, презентовал «словарь российской пропаганды». В СНБО пояснили, что глоссарий рекомендован для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации и организациями общественного сектора.