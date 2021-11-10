Это горе — не беда – Личное мнение

Меня не перестаёт бомбить от злости и обиды в связи с ограничениями. Чуть ли не ежедневно читаю в новостях, как они ломают жизни людей.



Фото: Соцсети

Вот жили все — не тужили. Потом — пандемия. И фиг бы с ней, но людей доводят не столько болезнь, сколько суета, ломающая судьбы.

У одного — семейный ресторан разорился. Мужик рассказывает, что набрал кредитов на развитие бизнеса, а его три раза закрыли.

Всё, кирдык — кормилец семьи должник.

Трое детей. Жена занималась домом. Крепкий средний класс, только жить начали, а теперь человек даже не знает, что делать.

Похожих историй в моём окружении масса. Кто-то бизнес потерял, другие — работу. Подруга одна строила 10 лет карьеру, занимала хорошую должность с зарплатой в полмиллиона. Компания свернула в России деятельность, и всё — у девки ни гроша за душой, кроме долгов по ипотеке.

Больше всего пугает повальная депрессия. Мы, россияне, и так не особенно улыбаемся, но вы присмотритесь к лицам людей теперь. Такое ощущение, как в 90-е — люди растеряны. И что им делать теперь, никто даже не скажет.

Единственное, чем я могу помочь тут — советом. Вспомните, любой кризис переживали те, кто не опускал руки.

Да, легко сказать — не расстраивайся. Но как это сделать, если работы нет, денег нет, куча долгов и семья на тебе?

Повторю: не отчаиваться. Решать проблемы. Спокойно можно разгрести любую кучу, даже ту, которая поначалу кажется нескончаемой. Впадёшь в депрессию — куча тебя похоронит. Возьмёшь эмоции под контроль — рано или поздно со всем разберёшься.

Я уже советовала проверенных и хороших юристов — тех, кто поможет выплыть в процедуре банкротства.

Да, слово «банкротство» звучит страшно, но ещё хуже, когда человек начинает заниматься им в подавленном состоянии. Без знаний законов, под давлением коллекторов, приставов, банков. Да ещё близкие смотрят затравленно — их кто поддержит?

Лучше эту процедуру пройти с поддержкой профессионалов из компании Амулекс.

По закону у человека есть 30 дней с момента, когда он понял, что не может и не сможет исполнять свои финансовые обязательства, чтобы провести процедуру банкротства.

Тут важно не сидеть и не плакать, а действовать. Грамотно всё сделать, чтобы аннулировать долги и выйти из тяжёлой ситуации с наименьшими потерями.

Компания Амулекс проведёт процедуру банкротства максимально прозрачно и понятно для человека. Всё объяснят, всё разжуют, предложат наиболее оптимальную схему.

Главное, дадут понимание — что такое вообще это банкротство. Это точно не путь в долговую яму, а наоборот — спасительная рука помощи.

Для оценки вашей конкретной ситуации (они ведь все разные) Амулекс бесплатно проанализирует ваше дело после заполнения теста и расскажет, можно ли тут списать долги и как это сделать. И совершенно неважно, где вы живёте, в каком регионе.

В результате вас прекратят долбать кредиторы. Перестанут давить банки/коллекторы/приставы. Вы поймёте, что теперь не одни — помощь рядом. Как следствие, выйдете из депрессии и решите проблему максимально спокойно и грамотно.

Амулекс в состоянии разрулить самую проблемную ситуацию. Работа начнётся тут же после подписания договора и символической предоплаты.

От всей души советую вам не отчаиваться. Это горе — не беда, если рядом с вами будут настоящие профессионалы.

—