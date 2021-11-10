“Могу съесть столько же, сколько ест крупный мужчина”: секреты стройности и красоты Ольги Орловой

Глядя на певицу и ведущую Ольгу Орлову, сложно поверить в то, что через три дня ей исполнится 44 года. Она выглядит так, как на заре своей карьеры больше двадцати лет назад (если не лучше). Вот секреты красоты от знаменитости.

Питание

Ольга всю жизнь весит около 50 килограммов. За это она благодарна своим генам, но не скрывает, что все же склонна к полноте, поэтому вынуждена следить за питанием. Во время беременности певица набрала 25 килограммов. Чтобы прийти в форму, она просто отказалась от ужинов — и вес ушел.

Ольга не сидит на диетах, а просто старается сбалансированно питаться. Любимый ее завтрак — это творог либо яичница из двух яиц. В рационе всегда присутствуют курица, красное мясо, рыба, а вот свинины нет, поскольку артистке не нравится ее вкус.

Ольга признается, что обожает куриные сосиски, может иногда побаловать себя колбасой, молочными продуктами. Из круп она предпочитает гречку, а для хорошего пищеварения ест фрукты и овощи. Утром выпивает стакан воды натощак, чтобы запустить работу желудка. В день старается выпивать не менее трех литров жидкости.

Ольга любит трехразовое питание с полноценным завтраком, обедом и ужином, а не дробное. В состоянии стресса может съесть столько, сколько ест крупный мужчина.

О вегетарианстве и модных трендах

Ольга когда-то практиковала вегетарианство, но потом поняла, что это не ее. Знаменитость также обратила внимание на то, что во время постов (которых она придерживалась на протяжении десяти лет) она набирала вес. По всей видимости, употребление углеводов без белков не пошло ей на пользу. Поэтому теперь Ольга старается не отказываться ни от каких продуктов, а питаться сбалансированно.

К вегетарианству относится положительно, но считает, что его нужно выбирать не для поддержания стройности, а по моральным убеждениям. Тогда будет толк.

Что касается новомодных тенденций наподобие отказа от пищи с глютеном, то Ольга относится к ним весьма скептично. Она считает, что раньше люди не знали о подобных нюансах и «нормально жили». Сейчас знаменитость не видит ни единого примера, когда бы человек отказался от еды с глютеном и вмиг постройнел.

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Экстренная “помощь”

Бывает так, что Ольга набирает килограммы, когда делает поблажки в еде. Тогда она поступает следующим образом. Если намечается светское мероприятие, то звезда не надевает облегающий наряд, а выбирает одежду оверсайз, чтобы скрыть животик.

У нее есть отличный рецепт салатика, который поможет быстро прийти в форму после обильного застолья. Нужно нарезать двести граммов клубники, сто граммов моцареллы, сто пятьдесят граммов черри, добавить пучок руколлы. Все перемешать, заправить бальзамическим уксусом, добавить соль по вкусу.

Спорт

Певица признается, что она и спорт — это понятия несовместимые. У нее нет ни времени, ни желания на посещение тренажерного зала. Залог стройности — это активный образ жизни. Правда, иногда Ольга практикует EMS-тренировки. Это тренировки в специальном костюме с электродами, которые стимулируют мышцы. За счет этого происходит интенсивное сжигание калорий.

Уход за собой

Ольга признается, что у нее нет времени на частое посещение спа, поэтому она предпочитает ухаживать за кожей в домашних условиях. Раз в неделю знаменитость делает маски. Предпочитает не тканевые, а гелевые, обожает патчи, ведь они помогают устранять отеки. Также Орлова пользуется микротоковым массажером. Он помогает снять отеки утром, а также разгладить морщины вечером.

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Ольга считает обязательным ритуалом очищение лица тоником и нанесение увлажняющего крема. Такую процедуру она делает каждое утро и каждый вечер. Летом пользуется кремом легкой консистенции, а зимой — более густой.

У певицы есть склонность к пигментации, поэтому она всегда прячет от солнца лицо. На пляже и на улице летом Ольга в головном уборе: либо в шляпе с широкими полями, либо в кепке с козырьком. Нанесение солнцезащитного крема — обязательное условие перед выходом из дома.

О косметических процедурах

Ольга утверждает, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга, хотя некоторые утверждают, что изменения во внешности звезды есть, если сравнить старые и новые фото. Певица признается, что однажды делала мезотерапию, однако эффект ее не впечатлил.

Звезда считает, что переизбыток косметических процедур разного характера неуместен и плохо отражается на внешности. Достаточно осуществлять систематический уход за кожей, чтобы выглядеть безупречно, сохранить молодость и красоту.

Уход за волосами

Ольга признается, что это самая дорогостоящая статья ее расходов. Звезда посещает парикмахера строго раз в месяц, а дома постоянно пользуется профессиональными шампунями, бальзамами и т. д. Поскольку певица любит экспериментировать с цветом волос, с окрашиванием, то ей важно сохранить волосы здоровыми.

Недавно артистка для себя открыла короткую стрижку и поняла, что это «кайф». Она совсем не скучает по своим длинным локонам и не хочет отращивать волосы.