Если бы в Украине был среднеевропейский уровень вакцинации, смертей от COVID-19 было на треть меньше – Ляшко

“Сегодня в Украине 91–92% пациентов больниц не вакцинированы. Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день”, – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко сослался на данные исследования, согласно которому вакцинация в 11 раз снижает риск смертности от штамма коронавируса “Дельта”.

“Это результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Ряд европейских стран подтверждают его на практике. Например, Великобритания, Германия, Бельгия. Более 65% вакцинированного населения демонстрируют в 8–14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны пандемии”, – сказал министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа 2021 года замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19.

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6 млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.

—