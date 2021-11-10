 

Если бы в Украине был среднеевропейский уровень вакцинации, смертей от COVID-19 было на треть меньше – Ляшко

10.11.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня в Украине 91–92% пациентов больниц не вакцинированы. Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день”, – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко сослался на данные исследования, согласно которому вакцинация в 11 раз снижает риск смертности от штамма коронавируса “Дельта”.

“Это результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Ряд европейских стран подтверждают его на практике. Например, Великобритания, Германия, Бельгия. Более 65% вакцинированного населения демонстрируют в 8–14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны пандемии”, – сказал министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа 2021 года замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19.

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6  млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Аэропорт Херсон закрыли до конца года – взлетно-посадочную полосу готовят к приему тяжелых самолетов

03.11 / Нижегородский аэропорт проверят по жалобам не попавших в Москву из-за тумана пассажиров

19.07 / Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном

16.08 / Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан

26.08 / Гройсман показал домашнюю идиллию и засветил интерьер своего дома

29.06 / Трижды проголосовавшей в Израиле россиянке пригрозили уголовным делом

17.09 / Эксперт оценил вероятность сделки между ФРГ и США по «Северному потоку – 2»

25.03 / Попавший под санкции Украины депутат Европарламента заявил росСМИ, что на него пытаются “оказать давление”

05.09 / В Минске прошли задержания митингующих

19.05 / Insider – американский спецназ тренируют по сценарию конфликта с Россией от Прибалтики до Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика