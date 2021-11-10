“Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие”. Седокова рассказала о сюрпризе от мужа

“А любовь ли это? Женщинам безразличны цветы. Так считают мужчины, которым жаль тратить деньги на своих женщин. Да, есть женщины, которые любят ромашки. Есть те, кто любит коллекционировать кактусы. Есть те, кто категорический не любит. Но я таких не встречала”, – призналась она.

Седокова рассказала, что муж подарил ей букет, когда они забирали ребенка (очевидно, ее сына Гектора) из детского сада.

“Муж ушел куда-то. Выходим, а он несет огромный букет. Мне было так приятно! Вроде и не первый год вместе. Но когда у меня дома нет цветов, мне становится грустно. И правда, не так важен размер. Конечно, когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие”, – отметила певица.

Седокова рассказала, что в магазине, в который она зашла с букетом, женщина-продавец чуть в обморок не упала, а мужчина с девушкой неловко опустил глаза.

“И мне стало так обидно за наших женщин. Почему? Почему мужчины не дарят цветы, это же не так дорого? (…) Ну, а если вы считаете, что дарить цветы не нужно, то дарите бриллианты. Они не завянут”, – заявила она.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”.

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

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