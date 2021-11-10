“Копия папка Архипчик!”, “Скоро будет видео снимать с имитацией секса”. В сети обсуждают ролик с 19-летним сыном Королевой и Тарзана

В ролике Королева с сыном появились катящими коляску и приговаривая “Скоро–скоро!”.

Также Королева показала, как за кулисами ее сыну делают укладку и отметила, что волнуется за него больше, чем за себя.

“Скоро на “Первом” мы с Архипом в музыкальных коллаборациях”, – написала она, но не озвучила название проекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“Ой! Ну, копия папка Архипчик!” – заявила подписчица bra_svetlana.

“Ну, он в папу… Скоро будет видео снимать с имитацией секса”, – отметила olgagrodno.00.

Контекст:

Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.

—