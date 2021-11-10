Экономист АТиСО назвал причины низких пенсий россиян

Россияне зачастую получают низкую пенсию из-за ошибок работодателей. Об этом заявил проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО) Александр Сафонов.

По словам Сафонова, наиболее распространенной причиной маленькой пенсии является невыплата работодателем отчислений в Пенсионный фонд. Помимо этого на размере пенсии негативно сказывается серая зарплата, состоящая из официальной и неофициальной частей, сообщает Ura.ru.