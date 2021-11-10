Воспитательница детсада убила мужа в Челябинске

В Челябинске осудили сотрудницу детского сада, которая убила своего мужа, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

В суде сообщили, что «между супругами на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого у обвиняемой возник преступный умысел, направленный на убийство супруга». Она «вооружилась бытовым ножом и нанесла им удар в область грудной клетки и живота супруга, который впоследствии скончался на месте», передает Ura.ru.

Отмечается, что в момент преступления оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе судебного заседания женщина заявила, что муж угрожал ей убийством. Она защищалась от него, но убивать не хотела.

Суд учел факторы, что подсудимая явилась с повинной, впервые привлекалась к уголовной ответственности, помогала расследованию, а также рекомендации с места работы. Ей назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима.

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