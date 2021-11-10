Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров на ожидании поставок

Цена газа в Европе на открытии торгов во среду опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне ожидания роста поставок топлива из России, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 791,6 долларов за тысячу кубометров – до 66 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Ранее утром прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» выросла почти на четверть по сравнению с показателями накануне.