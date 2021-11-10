 

Иммунолог сообщил, что привитые от коронавируса тоже могут заражаться COVID-19

10.11.2021, 10:26, Разное
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Владислав Жемчугов, иммунолог, пояснил об инфицировании после вакцинации от коронавируса. Специалист напомнил, что привитые люди тоже могут заражаться.
Люди, повторно заразившиеся COVID-19, часто путают его с осенним гриппом и не хотят изолироваться. Сейчас период, когда болеют те, кто уже столкнулся с вирусом больше полугода назад или довольно давно делал прививку. Из-за мутирования вируса и переходом к штамму «дельта» он способен пробивать иммунитет, который уже имеется после первичной иммунизации или болезни. Эксперт считает это не очень хорошим явлением, так как люди не уходят на изоляцию и происходит заражение окружающих.

Медик считает, что вирус теперь очень схож с обычной простудой, часто вкус и обоняние не утрачиваются, начинаться болезнь может с боли в горле, насморка, диареи, а симптоматика очень похожа на ротавирус. Вакцинация не дает полной гарантии защиты от COVID-19, поэтому заболеть может любой человек. После иммунизации понижаются риски инфицирования, но не могут исключить его полностью. Благодаря исследованиям было доказано, что вакцина способна защитить от заражения на 93%, а остальные 7% могут заразиться, но заболевание будет протекать в легкой форме.

Источник: mir24.tv



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