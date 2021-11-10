 

Девушка решила проверить реакцию собак на свои слезы, но такого поворота даже не могла ожидать

10.11.2021, 10:14, Разное
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Многие люди предпочитают заводить домашних животных. И самыми популярными сегодня являются собаки. И недаром считается, что этот зверь лучший друг человека.

А чтобы убедить в этом всех неверующих, владельцы собачек решили дать старт челленджу.

В рамках видеороликов владельцы проверяют, какая реакция будет у животных на их слезы. Автор этого видео показал, как будут реагировать ее питомцы на плач. И парни этой девушки не оставили сомнений – песелей действительно можно назвать лучшими друзьями человека.

@t.dot.asha

Maybe they do love me… 😂 #fyp

♬ original sound — Rae Anne Skillen

На видео слышен плач хозяйки, через несколько секунд песики насторожились, посмотрели заинтересовано на хозяйку и кинулись к ней. Это видео было просмотрено более пяти миллионов раз, он не оставил зрителей равнодушными:

«Как в мультике – Чип и Дейл самые настоящие»

«Я сама чуть не расплакалась»

«Мы с кошкой плачем – это так трогательно»

«Я сегодня плакала, и мой малыш пришел меня успокаивать»



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