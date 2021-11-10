 

“Словно богиня, на белом лежишь. Ты рядом со мной”. Галкин записал романтическое видео накануне десятой годовщины брака с Пугачевой

10.11.2021, 10:10, Новости дня
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“Смотри, что случилось, пока ты спала:
Заснули, была осень, проснулись – зима,
Под белым, белым, белым, под чистым, чистым, чистым,
Под чем-то холодным и очень пушистым проснулась земля”, – начал он.

Шоумен в куртке с капюшоном прошелся по саду в своем замке, расположенном в подмосковной деревне Грязь.

“Глаза твои закрыты, но ты ведь не спишь
И, словно богиня, на белом лежишь.
На белом, белом, белом, на чистом, чистом, чистом,
На очень прохладном и очень душистом. Ты рядом со мной”, – спел Галкин.

Артист не озвучил, кому посвящена песня. Вероятно, он адресовал ее своей 72-летней супруге, певице Алле Пугачевой, с которой 23 декабря отпразднует десятилетие брака.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Галкин и Пугачева венчались в церкви почти через шесть лет после росписи – в ноябре 2017 года.

У них двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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