Асеев рассказал детали о задержании бывшего руководителя тюрьмы боевиков “Изоляция”

“Я знал, что его арест готовится, более того, я чувствовал глубокую сатисфакцию и, можно сказать, самореализацию даже, потому что где-то на протяжении полугода мы занимаемся расследованием темы “Изоляции” вместе с Bellingcat. Недавно к этому присоединилась украинская редакция “Радио Свобода”. И весомая часть расследования – по Палычу”, – рассказал Асеев.

Журналист не стал раскрывать подробности операции правоохранителей.

“Я могу только сказать, что наша информация подтолкнула силовые структуры к его задержанию”, – отметил журналист.

В ответ на вопрос, как Куликовский оказался в Киеве, Асеев сказал: “Я владею полной информацией о том, что он делал в Киеве и как происходил арест, но нужно дождаться официальной позиции Службы безопасности Украины”.

Он не уточнил, добровольно в столицу Украины приехал боевик, или его выманили туда каким-то образом.

Контекст:

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”. Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в “Изоляции”, среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

Сегодня Асеев сообщил о задержании в Киеве Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание экс-руководителя “Изоляции”. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны. 10 ноября ему планируют избрать меру пресечения.

В 2020 году экс-жена Куликовского рассказывала “1+1”, что он в 2019 году бежал с подконтрольной боевикам “ДНР” территории в Россию.

По словам Асеева, Палыч руководил “Изоляцией” до февраля 2018 года, а потом сам на некоторое время был помещен в “подвал”. Куликовского убрали с “должности” после инцидента, когда он, будучи пьяным, избил заключенных “Изоляции”, при этом одного из них – почти до смерти, говорит Асеев. Журналист называет это формальным поводом. Одной из причин ухода Куликовского, по данным Асеева, являются финансовые вопросы – он якобы не поделился своих финансовых потоков с руководством.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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