 

Асеев рассказал детали о задержании бывшего руководителя тюрьмы боевиков “Изоляция”

10.11.2021, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я знал, что его арест готовится, более того, я чувствовал глубокую сатисфакцию и, можно сказать, самореализацию даже, потому что где-то на протяжении полугода мы занимаемся расследованием темы “Изоляции” вместе с Bellingcat. Недавно к этому присоединилась украинская редакция “Радио Свобода”. И весомая часть расследования – по Палычу”, – рассказал Асеев. 

Журналист не стал раскрывать подробности операции правоохранителей. 

“Я могу только сказать, что наша информация подтолкнула силовые структуры к его задержанию”, – отметил журналист. 

В ответ на вопрос, как Куликовский оказался в Киеве, Асеев сказал: “Я владею полной информацией о том, что он делал в Киеве и как происходил арест, но нужно дождаться официальной позиции Службы безопасности Украины”. 

Он не уточнил, добровольно в столицу Украины приехал боевик, или его выманили туда каким-то образом. 

Контекст:

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”. Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в “Изоляции”, среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

Сегодня Асеев сообщил о задержании в Киеве Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание экс-руководителя “Изоляции”. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны. 10 ноября ему планируют избрать меру пресечения.

В 2020 году экс-жена Куликовского рассказывала “1+1”, что он в 2019 году бежал с подконтрольной боевикам “ДНР” территории в Россию.

По словам Асеева, Палыч руководил “Изоляцией” до февраля 2018 года, а потом сам на некоторое время был помещен в “подвал”. Куликовского убрали с “должности” после инцидента, когда он, будучи пьяным, избил заключенных “Изоляции”, при этом одного из них – почти до смерти, говорит Асеев. Журналист называет это формальным поводом. Одной из причин ухода Куликовского, по данным Асеева, являются финансовые вопросы – он якобы не поделился своих финансовых потоков с руководством. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Козак: Снизив цены на газ для населения, Украина не получит денег от МВФ и других западных партнеров. А платить за это придется рядовым украинцам

08.11 / NASA перенесло возвращение астронавтов с МКС на Землю

06.02 / Вирусолог оценил опасность заражения сразу двумя видами коронавируса

17.10 / Пушков ответил пожелавшему «задавить» Россию в Гааге Кулебе

13.02 / В Техасе из-за сильного бурана произошла авария с участием сотни автомобилей

10.05 / Hill – после «российских взломов» в конгрессе США решили вложиться в кибербезопасность

02.07 / В регионах рассказали об организации безопасного голосования

24.08 / Синоптики: тропический шторм «Лаура» может усилиться до урагана

06.07 / Израиль ответил на ракетные удары палестинских радикалов

24.07 / Трамп объявил себя помощником Вселенского патриархата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика