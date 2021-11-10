 

Маск за два дня потерял $50 млрд из-за падения акций Tesla – Bloomberg

10.11.2021, 10:10, Новости дня
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Падение началось после опроса, устроенного Маском в Twitter относительно продажи 10% своей доли в Tesla. На ситуацию повлияла информация о том, что брат миллиардера Кимбал Маск продал свои акции незадолго до голосования, а также слухи о том, что сам Маск хочет продать ценные бумаги, чтобы покрыть личные долги.

Это самое крупное двухдневное падение в истории индекса миллиардеров Bloomberg и самое крупное однодневное падение после того, как глава Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос потерял $36 млрд после развода в 2019 году. 

Контекст:

Состояние Маска 29 октября достигло $300 млрд. Он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. По состоянию на 7 ноября Bloomberg оценивал его состояние в $338 млрд, Forbes – в $318 млрд.

25 октября рыночная стоимость американской компании Tesla Inc. Маска после получения крупного заказа от фирмы по аренде автомобилей Hertz превысила $1 трлн.

Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас заявил, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.

6 ноября Маск устроил опрос, который должен был решить судьбу 10% его акций стоимостью $21 млрд. В опросе приняли участие 3,5 млн человек, 57,9% из них высказались за продажу акций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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