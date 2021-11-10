СМИ назвали сроки новой встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться уже в начале 2022 года. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Журналисты утверждают, что до конца текущего года Путин и Байден проведут переговоры в формате видеоконференции, а затем обсудят реализацию договоренностей на саммите в Женеве. Однако детали предстоящей встречи глав государств еще не согласованы, сообщает телеканал “360”.