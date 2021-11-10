 

СМИ назвали сроки новой встречи Путина и Байдена

10.11.2021, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться уже в начале 2022 года. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Журналисты утверждают, что до конца текущего года Путин и Байден проведут переговоры в формате видеоконференции, а затем обсудят реализацию договоренностей на саммите в Женеве. Однако детали предстоящей встречи глав государств еще не согласованы, сообщает телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Мнение: Цензура Facebook и Twitter. Опрос

07.01 / Россияне назвали Geely Coolray лучшим бюджетным автомобилем 2020 года

21.02 / Эксперт Кнутов назвал ключевым событием замену УАЗ-469 на русский Land Cruiser

15.09 / Екатерина Варнава впервые открыто вышла в свет с режиссером после слухов о романе с ним

22.11 / Россиян предупредили о росте цен на ЖКХ

10.03 / Песков назвал сайты “не главным в работе государства”

08.06 / Эмоциональный вампир: как его распознать по поведению и дате рождения

06.07 / Мнение: Цыплята прорвались к читателю

19.10 / Армия: Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

09.02 / Мнение: «Немедленно прекратить насилие…»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика