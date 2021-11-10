 

Иммунолог объяснил скачки уровня антител в крови

10.11.2021, 9:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПосле вакцинации или болезни уровень антител к коронавирусу в крови максимален, затем он начинает падать, однако возможны подъемы значения – это может говорить о новой встрече с инфекцией, рассказал иммунолог Николай Крючков.

Крючков объяснил, что «если произошло небольшое повышение антител IgG или IgM, то, скорее всего, речь идет о том, что измерение было проведено разными тест-системами для определения количества антител в плазме крови». Каждый тест имеет погрешность, «а еще существуют индивидуальные колебания», все это накладывается и вместе «может дать повышенный уровень антител», передает радио Sputnik.

Росту количества антител в два, три и более раз есть другое объяснение: «Если произошел значимый скачок антител, то это может означать встречу с инфекцией. Высокий титр антител может свидетельствовать о новом контакте».

В некоторых случаях это практически единственный признак нового контакта с инфекцией.

«Мы знаем, что в половине случаев инфекция протекает бессимптомно, то есть не в формате заболевания. В этом случае организм реагирует, иммунная система реагирует, а клинических проявлений у человека нет», – отметил врач.

Крючков добавил, что с практической точки зрения для получения иммунной защиты нужно сделать прививку против COVID-19, а затем ревакцинироваться каждые полгода.

Ранее был назван достаточный для защиты от «дельты» уровень антител.



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