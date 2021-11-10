 

Сестра Ротару заявила о надеждах артистки на «возвращение» Крыма Украине

10.11.2021, 9:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПевица София Ротару ждет «возвращения» Крыма в состав Украины, сообщила ее сестра Аурика Ротару.

По ее словам, артистка не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Аурика добавила, что Софию Ротару приглашают на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений.

«Закрыли все там, Villa не работает. Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», – сообщила сестра Ротару в эфире Youtube-канала DOROTYE.

Напомним, в декабре Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года», в котором отказалась участвовать в 2018 году, чтобы не «провоцировать радикально настроенных» украинцев.



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