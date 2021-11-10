 

Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» выросла на четверть

10.11.2021, 9:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрямые поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию выросли на четверть – до 1,1 млн кубометров в час, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

С 8.00 до 9.00 мск прокачка составила 1,1 млн куб. м. в час, что на четверть больше, чем во вторник вечером. Тогда прокачка колебалась в районе 870-880 тыс. кубометров,  передает РИА «Новости». 

В понедельник поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу были остановлены. В понедельник вечером поставки возобновились, а утром во вторник они выросли уже более чем в два раза. 

Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.



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