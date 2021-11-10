За пятого ребёнка многодетные родители получат автомобиль Tesla

Правительство России намерено расширить меры поддержки многодетных семей.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил в обязательном порядке обеспечить родителей пятерых детей электромобилями Tesla. Средства на эти цели, по его словам, заложены в федеральном бюджете на 2022 год.

– Вопрос демографии сегодня стоит очень остро, а вклад многодетных родителей в развитие нашей страны недооценён. Программа материнского капитала безусловно является фундаментальной мерой поддержки таких семей, но мы с членами правительства в ходе совещания пришли к выводу, что необходимо дополнительно поощрить семьи после рождения пятого ребёнка. Предлагаю бесплатно вручать таким родителям электромобиль Tesla. Это должно стать стимулом для тех, кто на данный момент не достиг этой цели, – заявил председатель правительства.

Мишустин добавил, что стоимость одного автомобиля составляет 10-12 млн рублей, а из пенсионного фонда на обеспечение такими транспортными средствами выделят в 2022 году 2 млрд рублей. В случае, если рождаемость превысит прогнозы, в правительстве готовы изыскать дополнительные источники средств.

В завершение заседания премьер-министр выразил надежду, что заводы корпорации Илона Маска в обозримом будущем откроются на территории России, а сам электромобиль будет более чем на 90 процентов состоять из отечественных комплектующих.

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