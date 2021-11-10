Как сочетать пуховик с юбкой и не выглядеть нелепо: стильные комбинации и советы профи

Осенью хочется не только чувствовать себя комфортно, но и выглядеть красиво. Поэтому стоит выбирать одежду, которая сейчас в моде. В этом году популярностью пользуется сочетание юбки и пуховика. Вот некоторые модные сочетания, а также рекомендации специалистов.

Универсальный вариант (главное фото)

Если нравится универсальность в одежде, то стоит выбрать пуховик-трансформер. Благодаря удобному пошиву длину куртки можно подбирать в зависимости от создаваемого образа и погоды. Для романтической прогулки можно выбрать мини-юбку в клетку, водолазку и колготки с плотными гольфами. Дополнить образ можно стильными ботинками, теплой шапкой и модной сумочкой.

Укороченный пуховик

Укороченный пуховик, дополненный меховым воротником, можно носить с миди-юбкой и теплым свитером с высоким воротом. Хорошо смотрится с клатчем и ботинками на каблуке.

Яркий пуховик

Это хороший вариант для создания расслабленного образа. Носить яркий пуховик можно со свитером и водолазкой, а также юбкой с разрезом. Дополните образ кроссовками на массивной подошве и рюкзаком.

Стеганый пуховик

Чтобы создать модный образ, нужно надеть теплый трикотажный костюм, пуховик средней длины и шляпу с широкими полями. Дополнить образ удобными ботильонами или высокими сапогами и сумочкой.

Пуховик из экокожи

Носить такую верхнюю одежду можно с водолазкой и простым костюмом в клетку, который состоит из пиджака, выполненного в стиле оверсайз, и юбки с асимметричным кроем. Дополнить образ ботильонами или удобными кроссовками.

Пуховик средней длины

Это хороший выбор для холодных осенних дней. Надеть под него можно теплый худи, джинсовую мини-юбку и высокие сапоги. Талию можно подчеркнуть при помощи ремня, надетого поверх куртки.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Пуховик с юбкой плиссе

Такой образ подойдет как для романтического свидания, так и для работы, если в офисе нет строгого дресс-кода. Дополнить образ теплым удобным свитером и ботильонами.

Повседневный образ

Для создания такого лука хорошо подойдет трикотажная юбка длины миди. Дополнить ее можно коротким пуховиком контрастного цвета и ботинками челси.

Основные правила

При сочетании пуховика с юбкой нужно учитывать цветовую гамму изделий. Если они выполнены в одном цвете, то можно не беспокоиться о выборе подходящей длины. Если изделия подобраны на контрасте, то нужно запомнить основные правила.

Разница между длиной куртки и юбки должна быть не больше, чем 20-30 см. Если же разница будет больше, то это визуально укоротит рост.

Чтобы наряд не выглядел громоздко, нужно выбирать куртку, которая будет короче юбки не более, чем на 20-30 см.

При выборе пуховика яркого оттенка, нужно подобрать юбку с принтом, в котором будет присутствовать цвет куртки. Это поможет создать плавный переход от одного слоя к другому и сгладит границы между ними.

Если куртка объемная, то лучше всего выбирать юбку А-силуэта, чтобы сбалансировать пропорции. Если хочется надеть прямую юбку, то стоит выбрать модель длиной до середины бедра и дополнить ее ремнем. Это поможет сделать акцент на талии и уравновесить массивную верхнюю часть.