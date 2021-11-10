 

Девушка купила в интернете модное платье, но получила «мусорный мешок» — результат в стиле ожидание/реальность

10.11.2021, 9:22, Разное
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Девушка, которую зовут Хави, очень хотела купить наряд от торговой марки Pretty Littke Things. Но вместо великолепно выглядящего на фотографиях платья, она получила нечто, напоминающее «мешок для мусора».

Своим приобретением девушка поделилась в коротком ролике на тему «ожидание и реальность».

Также она призналась, что очень расстроилась, но не смогла побороть смех – во время примерки ей было весело.

@havianaaaaaa__

##greenscreen @prettylittlething i hated this so bad for me ☹️ ##PrimeDayShowPJParty ##28XTREMES ##prettylittlething

♬ original sound — Kneely_Knight

Ролик набрал более двух миллионов просмотров.

И многие зрители посочувствовали покупательницу. Однако некоторые комментаторы не забыли об иронии:

«Хех, может его в рис на сутки положить?»

«Я раньше не встречала розовых мешков для мусора»

«Может примеришь его под другим освещением?»

«Именно из-за этого я стараюсь не брать вещи в интернет-магазинах»



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