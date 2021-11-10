В Украине двое суток подряд умирает более 800 пациентов с COVID-19

“Зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1539, медработников – 529). […] Также за прошедшие сутки госпитализировано 5696 человек, летальных исходов – 816, выздоровело – 16 277 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 18 988 новых случаев коронавирусной инфекции и 833 смерти среди пациентов с COVID-19.

За последние 24 часа в стране сделали 146 589 тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1993033514193077

По данным Минздрава, во вторник больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (1740), Днепропетровской (1792) и Харьковской (1719) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 130 772 случая коронавирусной инфекции, скончалось 74 205 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 553 842 человека.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

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