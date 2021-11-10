“Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?” Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке

В посте Асмус рекламирует начало распродаж в одном из онлайн-магазинов. Видео набрало почти 40 тыс. просмотров и более 500 комментариев.

“Я ничего не вижу, кроме ног”, – призналась bamboleo_25.

“Пирожок светанула немножко”, – заметил kr1kunov.

“Суть в том, чтобы было видно те места, которые нельзя показывать стоя”, – пояснила bayramalyyewa_umka.

“Раз 10 пересмотрел. Так и не смог понять одну очень важную вещь. В трусиках или даже без?” – признался maxmars159.

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Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

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