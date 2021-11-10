 

“Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?” Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке

10.11.2021, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В посте Асмус рекламирует начало распродаж в одном из онлайн-магазинов. Видео набрало почти 40 тыс. просмотров и более 500 комментариев.

“Я ничего не вижу, кроме ног”, – призналась bamboleo_25.

“Пирожок светанула немножко”, – заметил kr1kunov.

“Суть в том, чтобы было видно те места, которые нельзя показывать стоя”, – пояснила bayramalyyewa_umka.

“Раз 10 пересмотрел. Так и не смог понять одну очень важную вещь. В трусиках или даже без?” – признался maxmars159.

View this post on Instagram

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Шойгу рассказал о высоком боевом духе в российской армии

22.07 / Академик РАН усомнился в окончании распространения коронавируса к Новому году

20.02 / Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака

08.04 / Аэропорт Днепропетровск на Украине переименовали

03.06 / Гибель школьника на экскурсии во Львовской области. Учительница до сих пор в реанимации

21.12 / “Есть культовые группы, культовые личности”. Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы “Ленинград”

29.01 / Журналисты проникли внутрь дворца в Геленджике

03.08 / Сын экс-владельца «Мотор Сич» купил итальянский остров

15.11 / При столкновении поезда с иномаркой в Приамурье погиб человек

15.10 / Туман с запахом гари сохраняется в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика