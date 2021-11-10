 

В ВОЗ заявили, что появление новых штаммов коронавируса потребует ежегодной модификации вакцин

10.11.2021, 9:20, Новости дня
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Она отметила, что одобренные вакцины являются действенными против штаммов, которые распространены сейчас, но незвестно, будут ли они оставаться эффективными против новых. Ученые хотят быть уверены, что смогут быстро изменить эти вакцины, сделав их действенными против новых вариантов коронавирусной инфекции.

“Мы не знаем, появится ли в будущем штамм, который не будет реагировать на эти вакцины”, – сказала эксперт.

По словам Сваминатан, ВОЗ взаимодействует с разработчиками и регулирующими органами, чтобы эти вакцины были быстро одобрены.

“В прошлом мы проделали подобное в отношении гриппа: теперь каждый год у нас новая вакцина от гриппа в зависимости от циркулирующего штамма. Нечто подобное может потребоваться и для вакцины от COVID-19”, – подчеркнула она.

LIVE Q&A on #COVID19 vaccines with @doctorsoumya & @lmenning. #AskWHO https://t.co/2iW34YCrrv

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 9, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 10 ноября 2021-го в мире подтвердили более 250,8 млн случаев COVID-19, из более 5 млн – с летальным исходом.

Массовая вакцинация от коронавируса в мире началась в декабре 2020 года. К этому моменту, согласно статистике ВОЗ, сделано более 6,5 млрд прививок. При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о несправедливом распределении вакцин. В частности, в августе текущего года он говорил, что 75% введенных доз приходятся на 10 государств, в то время как в странах с низким уровнем доходов вакцинировано лишь 2% населения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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