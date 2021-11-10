США внимательно следят за ситуацией с Саакашвили – Госдеп

Об этом спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил в ходе брифинга 9 ноября, трансляция велась на канале Госдепа в YouTube, запись этого фрагмента опубликовали на странице Саакашвили в Facebook.

“Мы внимательно следим за тюремным заключением и обращением с бывшим президентом Саакашвили, включая сегодняшнее заявление офиса омбудсмена Грузии. Вызывают озабоченность условия заключения Саакашвили. В свете этого заявления мы призываем правительство Грузии незамедлительно принять меры для обеспечения психического здоровья и медицинских потребностей Саакашвили. Мы продолжаем призывать правительство Грузии относиться к господину Саакашвили справедливо и достойно в соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии”, – сказал Прайс.

Он подчеркнул, что ответственность за защиту заключенных от жестокого обращения, включая психологическое насилие, а также за предоставление адекватной медицинской помощи и защиту их частной медицинской информации, по законодательству Грузии, несет правительство страны.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1007480296763923/

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, его поместили в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 41-й день.

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе. 8 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается стремительно, и призвала грузинские власти перевести политика в больницу, где есть условия для экстренной реанимации.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и “получает еду и натуральные соки в разное время дня”. В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать “все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы”. Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки.

8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (тюремная больница в Глданском районе Тбилиси). Третий президент Грузии сообщал, что его доставили в Глданскую тюремную больницу обманным путем, а при переводе вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы.

В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения. Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента “ликвидируют”.

МИД Украины направил ноту в МИД Грузии из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу, около 90 нардепов Рады обратились к властям Грузии с просьбой вернуть политика в Украину. Международная правозащитная организация Amnesty International 9 ноября назвала политической местью происходящее с Саакашвили.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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