Призывников, негодных по состоянию здоровья, отправят на альтернативную гражданскую службу

Минобороны отменило право на освобождение от альтернативной гражданской службы для призывников, получивших категории годности “В” или “Д”. Соответствующий приказ был опубликован на сайте министерства.

Категорию годности для альтернативной гражданской службы заменят категорией трудоспособности. Её определением займутся созданные при военкоматах военные врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВВТЭК). Лица с инвалидностью и полной нетрудоспособностью будут по-прежнему освобождаться от воинской обязанности и прохождения службы и получать вкладыш в трудовую книжку.

«В связи с тяжёлой эпидобстановкой, для борьбы с вирусом должны быть мобилизованы все доступные силы. Поэтому призывники, освобождённые от срочной службы, будут проходить альтернативную в медучреждениях, например, санитарами в ковидных стационарах или моргах. Работая в больницах и общаясь с врачами, призывник сможет поправить и своё здоровье, и в случае значительного улучшения возможно повторное медосвидетельствование и прохождение службы уже в рядах вооружённых сил», — заявил пресс-секретарь Минобороны Ростислав Воровкин.

В Минобороны также напомнили, что за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы призывнику грозит уголовная ответственность.

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