“Я не безумец”: Лукашенко пришлось подтверждать свою вменяемость из-за ситуации на границе с Польшей

На днях у границ Белоруссии и Польши скопились сотни мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытались попасть на территорию Евросоюза. Утром 10 ноября большой группе беженцев удалось сломать ограждения и прорваться в Польшу, сообщает телеканал “Царьград”. Ситуация вызвала недовольство европейских политиков, которые поспешили назвать произошедшее провокацией Минска и актом гибридной войны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был вынужден заверить, что Минск считает “самоубийством” попытку развязать войну в центре Европы в современном мире. По его словам, все войны разворачивались именно в данном регионе, из чего следует вынести исторический урок. Об этом Лукашенко заявил в интервью российскому журналисту Игорю Коротченко.

Белорусский лидер отметил, что местные власти ведут себя аккуратно, в том числе – ради того, чтобы не вовлечь в конфликт Россию, которая является “крупнейшей ядерной державой”. При этом Лукашенко подчеркнул, что считает себя адекватным человеком и старается не геройствовать, передает телеканал “360”.

“Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма”, – заявил Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, руководство Белоруссии отдает себе отчет в происходящем и “знает свое место”, однако не собирается вставать на колени.