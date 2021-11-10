Депутат показала меню столовой Госдумы

Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях видео с едой из столовой Госдумы.

Авксентьева выложила ролик в Instagram.

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Публикация от Сардана Авксентьева (@sardanaavksentieva)

«Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12 до 16 часов без движения. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное – чтобы без ущерба для дела», – отметила парламентарий.

Она показала витрину буфета возле основного зала для пленарных заседаний, на которой видно сосиски отварные за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей, судак по-польски за 410 рублей и множество других блюд.

В подписи к видео депутат добавила, что в Госдуме есть еще один буфет, но она там пока не побывала.

Напомним, в 2018 году сообщалось о планах перестроить столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию в Госдуме.