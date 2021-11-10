Мнения: Как Красная армия спасла Ленинград еще в 1941 году

Блокада Ленинграда стала одной из самых масштабных и душераздирающих драм Второй мировой войны. Полный мирного населения город попал в кольцо фашистской блокады, от голода, холода и болезней погибли сотни тысяч человек, включая множество детей.

Блокада Ленинграда стала одной из самых масштабных и душераздирающих драм Второй мировой войны. Полный мирного населения город попал в кольцо фашистской блокады, от голода, холода и болезней погибли сотни тысяч человек, включая множество детей.

Но все могло быть еще хуже – блокадное кольцо замкнулось только на суше. К северо-востоку от города находилось крупнейшее в Европе Ладожское озеро, славящееся своими штормами. Доставка продовольствия и медикаментов в город, хоть и была сильно затруднена, но все-таки была возможна. Сомкнись силы противника окончательно и вокруг Ладоги – и Ленинград бы пал, задушенный в тисках голода и холода. И количество погибших, включая мирное население, было бы еще больше.

Немцам даже не надо было полностью брать под контроль Ладожское озеро. Достаточно было овладеть городом Тихвин, через который проходила важнейшая для жизни города железная дорога. Перережь противник этот путь, и объемы поставок в Ленинград упали бы в десятки раз. Это наложилось бы на холод, на зиму 1941-42 годов, которая и так была самой тяжелой за всю блокаду.

Впрочем, германские планы шли куда дальше – немцы планировали разрезать фронт на значительном расстоянии от Ленинграда, охватить город и встретиться с финнами на севере, на реке Свирь. Но прежде всего надо было овладеть Тихвином, как важным узлом коммуникаций.

Немцы начали наступление на Тихвин в середине октября 1941 года. Наступавшая группа армий «Север» была уже далеко не в таком прекрасном состоянии, как несколько месяцев назад. У нее планово отобрали сильнейшие и лучшие танковые соединения, перебросив их на московское направление. Те подвижные части, что оставались, были сильно потрепаны во время предыдущих боев. Но они по-прежнему представляли собой грозную наступательную силу. Тем более, что РККА тоже находилась далеко не в лучшем состоянии.

На четвертый день наступления противник прорвал оборону РККА. Тем не менее, до уровня всесокрушающего блицкрига темпам продвижения на Тихвин было далеко. Сказывались и лесисто-болотистые условия местности, и яростные контратаки Красной армии, выигрывающие время для формирования и подхода новых резервов. Ставка быстро перебрасывала стрелковые дивизии и внутри Ленинградского фронта.

В итоге неприятельское наступление удалось достаточно замедлить. И, хотя 8 ноября немцы все-таки взяли Тихвин, это было ненадолго. РККА успела собрать значительные силы для серьезного контрудара, а также заменить показавших себя плохо военачальников на опытных, уверенных и рвущихся в бой. Так, на 4-ю армию был назначен генерал Мерецков, будущий маршал и кавалер ордена «Победа», разгромивший Квантунскую армию японцев в 1945 году. Радоваться первоначальным успехам противнику оставалось недолго.

Контрудар

Стартовав буквально через несколько дней после занятия немцами Тихвина, советское контрнаступление тут же сдвинуло фронт на запад на десяток километров. Но останавливаться на этом было нельзя – требовалось вернуть себе Тихвин и железную дорогу.

Но наступление завязло. Оно грозило остановиться окончательно, перейдя в безрезультативные позиционные бои. В хаосе 1941-го еще не удалось наладить четкую организацию, которая в 1945 году позволит промчаться паровым катком до Берлина. В ноябре 1941-го были серьезные проблемы даже с тем, чтобы собрать сильную ударную группировку местного значения. Так, например, наступление на узел германской обороны в Малой Вишере свелось к атаке всего двух полков на фронте шириной 8 километров – этого, конечно, было слишком мало, чтобы достигнуть положительных результатов.

Впрочем, оборона серьезно потрепанных немецких дивизий особой прочностью тоже не отличалась. Это была типичная для осени-зимы 1941 года система опорных пунктов, промежутки между которыми не были заняты, а только простреливались. При желании, используя темное время суток, между ними вполне можно было просочиться довольно крупными силами, чтобы поставить слабые места противника под шах, и вынудить его отойти, пока не поздно.

Так было под Малой Вишерой – советские командиры взяли тысячу человек и разбили ее на два отряда, которым было придано несколько орудий для стрельбы прямой наводкой. К делу готовились тщательно – даже обматывали тканью все подвижные металлические элементы оружия, которые могли звякать друг о друга. В итоге ночью 17 ноября было выполнено настолько образцовое просачивание, что на следующий день немцы сами решили оставить Малую Вишеру, пока не попали в окружение. К сожалению, такое понимание обстановки командиры под Тихвином демонстрировали отнюдь не всегда, и на других участках дело часто ограничивалось малоэффективными лобовыми атаками. Хотя в целом наступление продолжало продвигаться.

Цена и результат

Немцы очень сильно хотели удержать Тихвин, это обсуждалось верховным командованием, вплоть до уровня фюрера. Но реальность складывалась иначе. 7 декабря, немногим позднее ошарашившего немцев контрнаступления под Москвой, перелом наступил и под Тихвином. Части Красной армии прорвали оборону немцев и поставили под угрозу единственную дорогу, по которой снабжались немецкие войска в районе Тихвина.

Это означало угрозу окружения, и немцам пришлось экстренно реагировать, выслав подкрепления за счет обороны самого города. Эту слабость использовала советская сторона, овладев городом в стремительной ночной атаке 9 декабря 1941 года. Немцы сочли за лучшее отступить на исходные позиции, с которых они и начинали свое наступление на Тихвин в середине октября. Действовавшая под Тихвином группировка РККА усиливалась – в декабре из Ленинграда, например, прислали танки КВ. На 1941 год это были самые защищенные танки в мире, а их широкие гусеницы позволяли уверенно идти по глубокому снегу. Тяжелая бронетехника стала серьезным подспорьем, но ожидать, что немцы не просто отступят на изначальные позиции, но и побегут дальше, все же не приходилось.

Стороны были слишком измотаны сражениями, а перевес РККА в контрнаступлении под Тихвином был не так уж и велик – всего 190 против 140 тысяч человек. Соотношение, явно недостаточное для уверенного разгрома. Поэтому в итоге все закончилось примерно на тех же позициях, с которых и начиналось в октябре 1941 года. Это, впрочем, было немалым достижением. Потери Красной армии в контрударе убитыми, пленными и пропавшими без вести составили около 18 тысяч человек, а вместе с ранеными – чуть менее полусотни тысяч. Немецкие потери были меньше, но ненамного – около 40 тысяч человек, включая раненых.

Наступление далось ощутимой ценой – был убит каждый десятый участвовавший в нем красноармеец или командир. В передовых частях, регулярно участвовавших в боях, пропорции, конечно, были еще менее утешительными. Но отдавшие долг Отечеству не просто «сделали все, что могли» – они еще и добились по-настоящему стратегического результата. Германские планы полного окружения Ленинграда были сорваны, эпопея с Блокадой продолжалась – а это значило, что население города получило шанс на выживание.

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