 

Кисида переизбран на пост премьера Японии

10.11.2021, 8:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДепутаты нижней палаты парламента Японии переизбрали председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны.

За Кисиду проголосовали депутаты ЛДП и партии «Комэйто», которые удерживают большинство мест в нижней палате. Голосование продолжается в верхней палате, где правящий блок имеет большинство. Отмечается, что нижняя палата имеет приоритет над верхней при избрании премьера, передает ТАСС. 

В среду сформированное в октябре правительство Японии в полном составе ушло в отставку. 

Напомним, ушедший в отставку кабмин был был сформирован 4 октября после избрания Кисиды премьер-министром. Однако уже 14 октября нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий. 31 октября прошли новые выборы, на которых ЛДП получила 261 депутатское место из 465.



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