Кисида переизбран на пост премьера Японии

Депутаты нижней палаты парламента Японии переизбрали председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны.

За Кисиду проголосовали депутаты ЛДП и партии «Комэйто», которые удерживают большинство мест в нижней палате. Голосование продолжается в верхней палате, где правящий блок имеет большинство. Отмечается, что нижняя палата имеет приоритет над верхней при избрании премьера, передает ТАСС.

В среду сформированное в октябре правительство Японии в полном составе ушло в отставку.

Напомним, ушедший в отставку кабмин был был сформирован 4 октября после избрания Кисиды премьер-министром. Однако уже 14 октября нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий. 31 октября прошли новые выборы, на которых ЛДП получила 261 депутатское место из 465.