“Не виноватая я, он сам пришел!” Леся Никитюк в халате оголила бедро

“Ужин готов. И я тоже”, – подписала она публикацию.

За несколько часов пост Никитюк набрал почти 80 тыс. лайков.

“Не виноватая я, он сам пришел!”, – написала в комментариях rohosina цитату из фильма “Бриллиантовая рука”, одна из персонажей которого в халате соблазняла главного героя.

“Я жду в таком же, только белом”, – ответила Никитюк певица Даша Астафьева.

“Девушка Бонда”, – прокомментировала фото val_donchenko.

“Леди в черном”, – подметил antonnikitskii.

“Ух ты, горячо”, – оставила свой коммент pisarenko_katerina.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

—