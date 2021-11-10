 

“Не виноватая я, он сам пришел!” Леся Никитюк в халате оголила бедро

10.11.2021, 8:26, Новости дня
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“Ужин готов. И я тоже”, – подписала она публикацию.

За несколько часов пост Никитюк набрал почти 80 тыс. лайков.

“Не виноватая я, он сам пришел!”, – написала в комментариях rohosina цитату из фильма “Бриллиантовая рука”, одна из персонажей которого в халате соблазняла главного героя.

“Я жду в таком же, только белом”, – ответила Никитюк певица Даша Астафьева.

“Девушка Бонда”, – прокомментировала фото val_donchenko.

“Леди в черном”, – подметил antonnikitskii.

“Ух ты, горячо”, – оставила свой коммент pisarenko_katerina.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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