За сутки на Донбассе боевики два раза нарушили перемирие – штаб ООС

“9 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. […] Потерь среди личного состава Объединенных сил нет”, – говорится в сообщении.

Стреляли боевики в районе населенных пунктов Опытное (из стрелкового оружия) и Новоалександровка (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов).

“Украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы”, – подчеркнули в штабе ООС.

Утром 10 ноября огневой активности оккупантов не зафиксировано.

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8 ноября боевики нарушили перемирие пять раз.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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