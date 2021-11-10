“Тут не гинекологи, зачем, как на осмотр?” Волочкова показала шпагат, в сети заподозрили, что она “совсем спилась”

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10.11.2021, 8:26, Новости дня
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“Кто-то сумасшедший, умалишенный просто, сказал, что я могу делать шпагат только тогда, когда меня держит в руках кто-то. Это я делала, извините, на сцене, и делаю сейчас. Фотомонтаж возможен, а видео – никак нет! Раз, два, три – ха! – на Волочкову посмотри! Не пытайтесь повторить мой опыт, дорогие женщины, потому что это очень опасно”, – говорит слегка замедленно в кадре 45-летняя Волочкова.

В подписи к видео она укорила тех, кто снимает ее на фото и видео “инкогнито на отдыхе”.

“Когда вы фотографируете меня инкогнито на моем отдыхе, мне вас становится жаль. Мой шпагат не дает многим покоя? Так сделайте сами где угодно! Вытяните колени! Стопы! Подтяните животы! И все будет прекрасно!” – написала Волочкова.

За несколько часов ее видео набрало почти 90 тыс. просмотров и более тысячи лайков. В комментариях часть пользователей предположили, что балерина не трезва.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Женщина не трезва! Шпагат не уместен!” – написала в комментариях innakoreichenko.

“Тут не все гинекологи. Зачем, как на осмотр?” – удивилась alieshkin.a.

“Бедная! Что с ней?” – спросила lili1823.

“Что-то у нее язык заплетается…” – заметила lenaelena989.

“Совсем спилась!” – возмутилась irinamit8.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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