Фильм Лозницы о Бабьем Яре попал в шорт-лист European Film Awards

Пресс-служба Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” сообщила, что шорт-лист кинопремии был объявлен 9 ноября в Севилье.

Конкурентами фильма Лозницы стали “Убегай” Йонаса Поера Расмуссена, “Мистер Бахман и его класс” Марии Шпет, “Укрощение сада” Саломе Джаши и “Самый красивый мальчик в мире” режиссеров Кристиной Линдстром и Кристиана Петри.

Шорт-лист определялся коллегией из более чем 4 тыс. членов Европейской киноакадемии.

“Бабий Яр. Контекст” снят нидерландской компанией ATOMS&VOID по заказу Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”. Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29–30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии. Продолжительность фильма – 120 минут.

Победителей кинопремии объявят в Берлине 11 декабря.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект “Бабий Яр” будет введен в действие в 2021 году.

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